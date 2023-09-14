«Чтобы спасти»: в Москве женщина пыталась утопить дочь в ванне

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Что могло толкнуть мать на чудовищный поступок?

В Москве местная жительница чуть не убила собственную дочь из-за мании преследования. Как стало известно 5-tv.ru, женщина попыталась утопить девочку в ванне, но вовремя одумалась.

Трагедия чуть не произошла 13 сентября в одном из многоквартирных домов в центре Москвы. По информации источника 5-tv.ru, 42-летняя местная жительница страдала манией преследования и боялась, что с ней и ее шестилетней дочерью может произойти что-то плохое. В какой-то момент москвичка решила спасти дочь от опасности, но выбрала чудовищный способ: она решила утопить ребенка.

«Она набрала в ванну воду, посадила туда девочку и окунула ее с головой. К счастью, потом поняла, что творит, и отпустила ребенка», — передает источник 5-tv.ru.

После этого женщина сама позвонила в полицию и во всем призналась. На место прибыли правоохранители. Сейчас девочке ничего не угрожает.

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