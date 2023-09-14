Жуткие кадры: четырехметровая акула оторвала руку туристке в Египте

Фото: www.globallookpress.com / Gerard Lacz

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Произошло все на пляже в курортном городе Дахаб.

Огромная акула напала на плавающую в море туристку и, по предварительным данным, оторвала ей руку. Жуткие кадры с места происшествия показал Telegram-канал Mash.

Очевидцы сообщили, что длина акулы достигала четырех метров. Купающиеся видели ее в воде, однако предположили, что это большой тунец, и отплавать не стали.

Однако позже оказалось, что к берегу подплыл морской хищник — акула укусила женщину. Из воды по словам источника, ее достали уже без руки. На месте конечности остались лишь ошметки.

Уточняется также, что пострадавшая плавала не одна. Возле нее находился мужчина. Они купались рядом с буйками. После произошедшего туристка была госпитализирована.

В воду в срочном порядке были направлены спасатели, которые пытались поймать акулу. Однако хладнокровная быстро уплыла на глубину. Пляж бы закрыт для посетителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристка из России пропала в Египте во время дайвинга.