Вражеский безэкипажный катер уничтожен при попытке атаки на корабль РФ «Самум»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Судно было уничтожено штатным огнем

Вооруженные силы Украины в четверг, 14 сентября, предприняли попытку атаки российского ракетного корабля в Черном море. Как сообщает министерство обороны России, для этого киевский режим использовал безэкипажный катер.

По информации ведомства, объектом атаки стал ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

«14 сентября около 16:30 ВСУ осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота „Самум“ в акватории Черного моря», — сообщает минобороны РФ.

Атака успехом не увенчалась, катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидица рассказала о сбитых в Крыму беспилотниках. Над полуостровом ранним утром 14 сентября, в четврг, были уничтожены более десятка дронов, отправленных киевским режимом.