Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В небе самолеты пробыли четыре часа.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что полет был плановым и продлился четыре часа.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил. Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон», который приближался к границе России.