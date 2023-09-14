Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем
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Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В небе самолеты пробыли четыре часа.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что полет был плановым и продлился четыре часа.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил. Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон», который приближался к границе России.