Проект «Река талантов» собрал в Петербурге лучших юных музыкантов России

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Под руководством мэтров они оттачивают мастерство и готовятся покорять большую сцену.

Петербург помогает стране пополнить золотой фонд талантов. Уникальный проект Дома музыки ежегодно дает шанс десяткам молодых музыкантов.

Юные дарования под руководством мэтров оттачивают мастерство и готовятся покорять большую сцену. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий — о том, как проходили уроки.

Лауреаты конкурсов, студенты ведущих музыкальных вузов страны — 63 молодых и талантливых музыканта. Они уже прошли невероятно строгий отбор, чтобы оказаться здесь, в стенах Санкт-Петербургского дома музыки, но все равно переживают.

«Я волнуюсь, конечно, всегда перед выступлением я волнуюсь. И еще нет распределения педагогов, по этому поводу я тоже волнуюсь!» — говорит участница проекта «Река талантов» Евгения Гранова.

Но это совершенно напрасно — «Река талантов» — это только лучшие педагоги, настоящие мастера, терпеливые и открытые. Они готовы поделиться секретами.

Здесь, кажется, помогают даже стены старинного великокняжеского дворца на берегу Мойки. Музыка здесь повсюду, стоит только подняться по величественной лестнице, приоткрыть первую дверь — и ты в ее власти.

Оторваться уже не получится, мастер-классы — с утра и до позднего вечера. Выкладываться на полную, будто ты уже играешь перед залом с самой взыскательной публикой, слушать и слышать каждое замечание — только так можно приблизиться к заветной цели.

«Река талантов» дает уникальный шанс — лучшие из лучших выступят с симфоническим оркестром. А это — мечта любого музыканта, к тому же для многих это будут первые в жизни гастроли.

«Нельзя быть отдельным от оркестра, там надо быть частью оркестра. И при этом быть солистом, быть кормчим и вести за собой, так сказать, целый коллектив», — отметил профессор, народный артист России Владимир Овчинников.

Мэтры готовы помогать и подсказывать, но строгость никто не отменял. Впереди у этих ребят — международные конкурсы, а там миндальничать никто не будет.

«Есть даже вот в русском языке слова: смотреть и видеть, они страшно разные. Вот ты смотришь, но не видишь. Ты слушаешь, но не слышишь», — сказал народный артист России, художественный руководитель петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Ролдугин объясняет виолончелистам, что отличает профессионала от настоящего художника. Как услышать свой инструмент и разгадать замысел композитора, маэстро показывает сам.

Очаровать, загипнотизировать — и оркестр, и зрителей. Магическая арфа — в ее силуэт Карина влюбилась в детстве с первого взгляда.

«Это очень интересный опыт — поиграть в таких красивых залах. И потрясающая возможность стать гастролирующим солистом», — признается участница проекта Карина Юдина.

В каждой ноте — эмоции, умение соединить их в интонации переводит одаренного исполнителя на принципиально новую ступень.

«Дело в том, что невозможно разделить техническое совершенство и содержательную часть исполнения. Если нет содержательной части, то есть, как я считаю, локомотива развития, то никакая техника не нужна. <…> Если вы не знаете, что вы хотите выразить, вам не нужны средства», — объяснил Ролдугин.

У них есть четыре дня, чтобы проявить себя, взять все от лучших педагогов, инкрустировать их виртуозность в свой талант. Награда — выступление с одним из ведущих оркестров Поволжья.