Подозреваемого в обезглавливании двух жителей Москвы отправили под арест

Фото, видео: 5-tv.ru

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Под стражей он проведет два месяца.

Мужчину, подозреваемого в убийстве и обезглавливании двух человек на севере Москвы, арестовали на два месяца, до 12 ноября. Решение об этом было принято столичным судом.

Несколькими днями ранее в парке на Фестивальной улице в Москве прохожие обнаружили обезглавленное тело мужчины. Позднее в квартире неподалеку от того же места был найден еще один труп с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали менее чем за сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемым в обезглавливании двух жителей Москвы оказался 23-летний мужчина.