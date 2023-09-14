США планируют ввести санкции против Турции якобы за помощь России
Фото: www.globallookpress.com / Shen Hong
Ограничения могут затронуть пять турецких компаний.
США могут ввести санкции против Турции, которая кобы помогает России обходить ограничения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американском Минфине.
Уточняется, что ограничения могут затронуть пять турецких компаний, а также одно физическое лицо. Они, по информации Штатов, могли оказывать материальную поддержку российским организациям, оказавшимся под санкциями.
«За последние 18 месяцев мы делились своими опасениями с турецким правительством и частным сектором и информировали их о значительных рисках ведения бизнеса с теми, на кого мы наложили санкции», — добавил собеседник Reuters.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
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