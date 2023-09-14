Деятельность финской организации EastCham Finland* признана нежелательной в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Генпрокуратура вынесла такое решение, перед этим проведя проверку. Что выяснилось?

Деятельность иностранной неправительственной организации EastCham Finland* признана нежелательной на территории России. Решение вынесла Генеральная прокуратура, сообщив об этом в Telegram-канале.

Уточняется, что ведомство провело проверку в отношении финской компании, имеющей представительство в Санкт-Петербурге. По результатам выяснилось, что организация кардинально изменила свою деятельность после начала Россией специальной военной операции на Украине.

«Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что деятельность Internetonal Transport Workers Federation* — британской неправительственной организации, в которой состоят транспортные рабочие, признана нежелательной в РФ.

* — признана нежелательной на территории РФ