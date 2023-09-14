В Польше назвали украинское зерно угрозой для всей Европы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тем временем срок запрета на ввоз продовольствия с украинской территории истекает. Что будет дальше?

В Польше заявили о необходимости внимательно относиться к влиянию украинского зерна на мировые рынки. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села страны Кшиштоф Телюс в интервью агентству PAP.

«Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы», — сказал он.

По мнению польского чиновника, отменить эмбарго на зерно с Украины желают политические партии, которые не испытывают любви к Польше. При этом сам Телюс надеется на продление меры, но на срок, который не устроит интересы его государства.

Запрет на ввоз дешевого зерна истекает уже через несколько дней, и скорее всего, продлевать его не будут. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не пустит зерно из Киева в свою страну. В этом его не остановит даже Еврокомиссия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и Польша начали «аграрную войну» на фоне конфликта из-за зерна.