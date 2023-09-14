Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Казахстан

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Рабочая поездка главы министерства внутренних дел началась с города Туркестан.

Министр внутренний дел России генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл с деловым визитом в Казахстан. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Глава МВД России Владимир Колокольцев посетил город Туркестан, чтобы принять участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ. По информации российского ведомства, на заседании планируется обсудить вопросы сотрудничества министерств СНГ, а также темы, которые связаны с реализацией межгосударственных программ борьбы с преступностью. Также Колокольцев планирует посетить Департамент полиции Туркестанской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Колокольцев заявил о росте числа выявленных преступлений в сфере сельского хозяйства. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.