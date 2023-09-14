Деятельность «Грин Бокс» приостановили после массового отравления в Петербурге
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Более 200 жителей города отравились заказанной готовой едой.
Суд приостановил деятельность компании по производству готовой еды «Грин Бокс» после массовых отравлений. Как сообщили в пресс-службе Приморского районного суда Санкт-Петербурга, организация не сможет работать 60 дней.
Представитель «Грин Бокс» частично признал нарушения и заявил, что они будут устранены. В суде он просил запретить деятельность компании на 30 дней.
8 сентября стало известно о массовом отравлении жителей Петербурга — в больницы с кишечной инфекцией почти одновременно поступили более 30 человек. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли готовую еду от компании «Грин Бокс».
После случившегося сотрудники компании остановили отгрузку продуктов и производство, а всю продукцию и ингредиенты от поставщиков сдали на исследование.
Известно, что в АО «Грин Бокс» зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе посредством технологии приготовления. Жалобы также поступали на условия хранения и сроки годности.
Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении производителей готовой еды просят провести проверки.