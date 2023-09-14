Поставило крест на всем: как выглядит неизлечимо больная Маргарита Терехова

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Panov

Читайте нас в: Дзен Новости

Советская звезда страдает от страшного недуга.

Легенда советского кино Маргарита Терехова своей блистательной игрой быстро завоевала восхищение публики. Знаменитая красавица сыграла во многих картинах, которые стали знаковыми фильмами своего времени.

К сожалению, судьба звезды сложилась так, что ее поразила страшная болезнь. Что сейчас происходит с Тереховой, ее дочь Анна рассказала изданию utro.ru.

Миледи из культовой кинокартины «Д’Артаньян и три мушкетера» радовала публику не только талантом, но и естественной красотой. Страшные новости о заболевании поразили ее семью еще много лет назад.

По словам дочери, первые тревожные звоночки прозвучали 15 лет назад. Терехова стала путать имена, забывать роли, частичные провалы в памяти проявлялись все чаще.

Первое время актриса не могла понять, что именно с ней происходит, она старалась жить так, как и раньше. Однако врачи поставили ей страшный диагноз — деменция.

Это заболевание поставило крест на ее профессии. В последнее время Терехова не появляется на публике, а информацией о ее здоровье делится дочь.

«Понадобилась сиделка, особые условия проживания, лекарства и пристальное внимание. Мама менялась внутренне и внешне. Я прошла долгий путь от неприятия, ужаса и отчаянья до осознания проблемы», — сообщила наследница.

Также она уточнила, что 81-летняя Терехова сильно изменилась — она лишь иногда вспоминает родных, но такие просветления приносят огромное счастье близким. Сегодня в ней невозможно узнать ту самую красотку, но окружение счастливо, что она жива и находится рядом.

На счету актрисы большое количество ролей в кинофильмах, среди которых — «Монолог», «Собака на сене», «Благочестивая Марта» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Тереховой бросил жену с ребенком и уехал в Европу.