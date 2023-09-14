Было крайне сложно: как боец армии России героически спас раненого сослуживца
Российский боец «Штрих» эвакуировал раненого на своей спине
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Российские военные отличаются исключительным героизмом.
Российские бойцы на передовой не только с успехом выполняют поставленные задачи, но и проявляют настоящий героизм. Так, солдат с позывным «Штрих» рассказал изданию URA.RU, как выносил раненого товарища с поля боя.
Он вспомнил случай, который произошел с ним в Марьинке. Тогда их позиции были под обстрелом киевских боевиков.
«К нам ребята из соседнего полка принесли своего раненого, с позывным „Михалыч“. Ранение тяжелое», — говорит боец.
«Михалыча» нужно было срочно эвакуировать, что, как вспоминает герой, было крайне сложно с учетом постоянного перекрестного огня. При этом тот не мог даже держаться.
Наши бойцы вышли из положения, просто привязав раненого к «Штриху» ремнями. И таким образом на квадроцикле они покинули опасную зону.
«Сверху висел вражеский коптер, следил за нами», — вспоминает солдат.
В какой-то момент их квадроцикл застрял из-за большого камня. Чтобы выбраться, «Штрих» стянул веревки через ноги, и кое-как освободил колесо техники.
Эта история, к счастью, закончилась хорошо: «Михалыч» выжил, и сейчас он проходит лечение в тылу. После «Штрих» еще раз вернулся на те же позиции, чтобы эвакуировать другого раненого.
Сейчас среди наград российского бойца есть Георгиевский крест и медаль «За отвагу». Он продолжает нести службу на передовой и, как сам признается, всегда готов наступать.
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