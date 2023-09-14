Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Беспилотник уже показал себя в действии.

FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил производитель беспилотников, отметив, что с помощью него уже был уничтожен пикап боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что такие дроны начали применять военнослужащие до донецком напрвлении.

«По той информации, которую мы получаем от подразделений, применяющих нашу технику, использование FPV-дронов заставляют противника отводить военную технику на более далекие позиции», — отметил собеседник агентства.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина станет намного меньше, когда наконец-то решится сесть за стол переговоров с Россией и урегулировать конфликт дипломатическим путем.