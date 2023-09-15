«Просто теряют боеспособность»: чем западная артиллерия уступает российской

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; Reuters / Thomson Reuters; 5-tv.ru

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Так ли непобедимо вооружение стран НАТО, как говорят за рубежом?

Западная артиллерия, которая сейчас поставляется на Украину, не является такой непобедимой, как заявляют об этом страны НАТО. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил 5-tv.ru, что главная проблема иностранного вооружения кроется в электронике.

Как отмечает специалист, западные страны при разработке артиллерийских установок сделали ставку именно на электронику, что в итоге стало главным минусом. И, если сравнивать их с российскими «самоходками», отличие становится очевидным.

«Мы шли по пути простого обслуживания артиллерийских систем. Минимум электроники, все делалось с расчетом, что личный состав в короткое время осваивал системы и мог поражать с высокой точностью противника не благодаря данным, которые поступают извне, а использовать те координаты, которые передают наводчики либо дроны», — отмечает эксперт.

А вот техника НАТО полностью зависит от электроники, говорит Кнутов. В качестве примера он приводит шведские и французские гаубицы.

«Все это ведет к тому, что электронику надо обслуживать, она часто выходит из строя, и в случае взрыва рядом с „самоходкой“, как правило, электроника тоже „сносится“», — объясняет специалист.

То же самое касается и электроники на западных танках. При взрыве она выходит из строя, и машина фактически становится небоеспособна, констатировал Кнутов.

Ранее 5-tv.ru писал, чем российское вооружение отличается от образцов НАТО.