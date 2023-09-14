Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Четыре региона в прошлом году официально закрепились за российской стороной. Это не все?

Украина станет намного меньше, когда наконец-то решится сесть за стол переговоров с Россией и урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом сообщил бывший морпех ВС США Брайан Берлетик.

По его словам, киевский режим до сих пор живет с иллюзиями о том, что сможет вернуть перешедшие под контроль Москвы территории. Однако это «фантазии», которым не суждено воплотиться, считает эксперт.

«Мы видим, что эти области теперь официально стали частью России, и россияне никогда не отдадут их Украине», — прокомментировал военный в интервью журналисту Дэнни Хайфону для его блога на YouTube-канале.

Более того, добавил Берлетик, не исключено, что украинская сторона потеряет контроль над новыми областями до начала переговоров. Он обратил внимание на то, что ВСУ истощаются, а западным союзникам глубоко наплевать как на жизни украинцев, так и на земли страны.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали, чем закончится контрнаступление ВСУ.