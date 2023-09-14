Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В Минобороны рассказали об успехах российской армии в зоне спецоперации за сутки.

Российские истребители сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, приводя данные за сутки из зоны спецоперации.

Уточняется, что вертолет сбит над Красным Лиманом.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны ожидает полных крах из-за решений президента России Владимира Путина по Украине.