Еще и при детях: Тарасов показал «оральный секс» с Костенко

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Пользователи считают, что такими действиями футболист унижает жену.

Футболист Дмитрий Тарасов снова неудачно пошутил. Спортсмен славится тем, что иногда может сказать нечто, что выставит в негативном свете как него, так и его семью, сообщает издание dni.ru.

Тарасов и его супруга Анастасия Костенко постоянно публикуют в социальных сетях фотографии своей личной жизни. Футболист и бывшая модель активно ведут аккаунты, где периодически дают возможность подписчикам задать интересующие вопросы.

Запретных тем, как оказалось, для них нет. Недавно спортсмен, находясь за рулем машины, решил ответить подписчику, который спросил, соглашается ли его жена на оральный секс.

Звезда решил пошутить и записал видео, не отрываясь от вождения, как Костенко склонила голову над его коленями, чтобы, как выяснилось дальше, просто-напросто завязать ему шнурки. Сам спортсмен сделал вид, что якобы получает удовольствие.

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Такими действиями Тарасов вызвал у фанатов чувство омерзения. Многие посчитали, что эта шутка аморальна и похабна.

Тем более, рядом со звездной парой находились их дети. Пользователи считают, что таким образом футболист публично уже не в первый раз унижает жену. К слову, сама Костенко не против такого юмора со стороны любимого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко пошла на крайние меры, чтобы вернуть Тарасова.