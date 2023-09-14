Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Фото: Telegram / Пул Первого / pul_1

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Какие темы поднимут лидеры двух стран в ближайшее время?

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с президентом государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

На повестке дня — немало вопросов. Причем не только международного характера. Речь идет о проблемах регионального характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и показал ему космодром Восточный. «Коллективный Запад» испугался.