Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным
Фото: Telegram / Пул Первого / pul_1
Какие темы поднимут лидеры двух стран в ближайшее время?
Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с президентом государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
На повестке дня — немало вопросов. Причем не только международного характера. Речь идет о проблемах регионального характера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и показал ему космодром Восточный. «Коллективный Запад» испугался.