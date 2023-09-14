Затянули пояса: Пентагон создаст группу по контролю за помощью Украине
Пентагон создаст группу по контролю за помощью Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez; 5-tv.ru
Республиканцы все громче требуют отчета о расходовании денег налогоплательщиков.
Пентагон создал целую структуру для контроля за военной помощью Киеву. Республиканцы все громче требуют отчета о расходовании денег налогоплательщиков — речь идет о 43 миллиардах долларов.
Группа американских экспертов начала свою работу еще в конце августа. На днях в Киев прибыл генеральный инспектор Минобороны США.
Он должен наладить общение и ускорить обмен информацией, чтобы к концу месяца ревизоры приступили к полноценной работе. Это первый случай, когда персонал Пентагона будет базироваться на Украине после начала спецоперации.
Ранее 5-tv.ru писал, что США потратили на Украину больше 100 миллиардов долларов. Fox News уточняет, что на этом фоне Пентагон не исключил новых поставок кассетных боеприпасов на Украину — даже несмотря на то, что генеральный секретарь ООН призвал прекратить их использование.