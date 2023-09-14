Жуткое видео: бетономешалка разорвала на части легковушку под Мурманском

Четверо человек погибли в результате ДТП с бетономешалкой под Мурманском

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Погибли все, кто находился в автомобиле.

Под Мурманском столкнулись легковая машина и бетономешалка. Это видео сняли через несколько минут после ДТП.

От удара автомобиль разнесло на части и разметало по дороге. Сообщается, что погибли все, кто в нем ехал — это водитель и три пассажира, в том числе ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстремальная экскурсия в Сочи закончилась для туристов больницей. Они возвращались с так называемого «джиппинга», когда машина не вписалась в поворот, вылетела на обочину и перевернулась.

Люди, находившиеся в открытом кузове пикапа, буквально рассыпались по дороге. Пострадали по меньшей мере четыре человека.