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Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность гражданина Украины, который может быть участником запрещенного в РФ «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщили в службе безопасности.

Мужчина был задержан в Херсонской области. Согласно данным следствия, 55-летний украинец добровольно вступил в батальон, деятельность которого нацелена на дестабилизацию ситуации в Крыму и РФ — продовольственную и энергетическую блокаду полуострова, а также борьбу за его возвращение под контроль Киева.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Украинцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Правоохранители продолжают проведение мероприятий, направленных на сбор доказательной базы, а также установления других лиц, причастных к деятельность незаконного формирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ и полиция задержали сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.