Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Там уже дежурят сотрудники погранслужбы.

Власти Финляндии возле города Иматра закончили строить пробный участок заграждения на границе с Россией. По данным телерадиоканала Yle, он был введен в эксплуатацию.

В настоящий момент возле заграждения дежурят сотрудники погранслужбы Юго-Восточной Финляндии. Основная часть строительства уже завершена, а теперь остались лишь мелкие работы.

«Сейчас мы набираемся опыта использования заграждения», — подчеркнул руководитель проекта Исмо Курки.

Он добавил, что забор построили еще в середине августа, хотя из-за отделочных работ пришлось ввести его эксплуатацию позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Финляндия отгородилась от России «садовым забором» за 380 миллионов евро.