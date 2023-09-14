Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД в Москве, где предъявили ей официальную ноту об объявлении американских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД.

В ведомстве уточнили, что речь идет о первом секретаре посольства США Дж. Силлине и втором секретаре посольства Д. Бернстайне. Их обязали покинуть Россию в течение семи дней.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в „конфиденциальном сотрудничестве“ с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Россия также указала США на то, что вмешательство во внутренние дела недопустимо и будет решительно пресекаться. В МИД ожидают, что американцы сделают выводы и откажутся от конфронтационных шагов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что временному поверенному в делах Молдавии в России выражен протест в связи с решением о высылке из страны главы «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.