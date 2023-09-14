«Правильно лизать»: Прохор Шаляпин раскрыл свое главное удовольствие

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Таких откровений его подписчики не оценили.

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин рассказал о своем главном удовольствии в жизни. Оказалось, это вовсе не работа или популярность — он очень любит лизать мороженое.

«Я создан для счастья, любви и удовольствия. Удовольствие — это лизать правильно мороженое», — цитирует звезду издание dni.ru.

Знаменитость даже показал, как это нужно делать. На камеру он высунул язык и игриво лизнул сладкий розовый шарик — однако такие кадры общественность не оценила.

«Видать, язык наработанный, хорошо лижет»;

«Ой, мы и не сомневались в твоих возможностях лизать»;

«Как ржачно на вас смотреть», — написали подписчики под видеозаписью.

Шаляпин в этот раз решил примерить на себя образ Кена на фоне популярности нового фильма «Барби». В личном блоге артист, одетый в розовый костюм, показал себя с новой укладкой и идеально ровным тоном кожи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин вышел в свет с бывшей пассией.