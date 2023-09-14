Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений РФ с союзниками

Анастасия Бурмистрова 31 0
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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

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Мероприятие проходило в Кремле.

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 сентября, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие проходило в Кремле.

В начале собрания российский лидер предложил обсудить развитие отношений с соседями и союзниками.

«Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом.

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