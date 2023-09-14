«Благодарен этой крысе»: Киркоров рассказал, кто подтолкнул его сделать пластику

Киркоров: у меня не было комплексов, пока меня не сфотографировали на пляже

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Король эстрады признается, что задумался о своей фигуре после одного инцидента.

Филипп Киркоров в последнее время часто обращается к помощи пластических хирургов и не скрывает этого. Не так давно он удалил лишний жир, сделал искусственный пресс и подтянул ягодицы. В шоу на одном из федеральных каналов поп-король рассказал, что на самом деле его подтолкнуло лечь под нож хирурга.

По словам Филиппа Киркорова, впервые он задумался об этом еще несколько лет назад, когда в сети появились его фотографии с отдыха. Папарацци засняли его загорающим на пляже. Хотя у певца и не было комплексов, то, каким он увидел себя со стороны, ему не понравилось. Так артист и решился на кардинальные меры.

«Я благодарен вот этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Она стала одним из мотиваторов, что надо что-то менять», — признается Киркоров в шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «обновленный» Филипп Киркоров демонстрирует подтянутые ягодицы.