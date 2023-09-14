Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Американская валюта постоянно колеблется. А что происходит с евро?

Курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте холдинга.

Как видно в последние дни, курс американской валюты то и дело «скачет». По расчетам «на завтра», он растет на 64 копейки. При этом буквально 11 сентября курс доллара опускался ниже 97 рублей впервые с начала сентября.

Евро показывает сегодня отрицательный результат - опускается на 9 копеек и останавливается на курсе в 103,26 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк отозвал лицензию у Райфайзенбанка.