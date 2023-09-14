Курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже
Фото: www.globallookpress.com / Cfoto
Американская валюта постоянно колеблется. А что происходит с евро?
Курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте холдинга.
Как видно в последние дни, курс американской валюты то и дело «скачет». По расчетам «на завтра», он растет на 64 копейки. При этом буквально 11 сентября курс доллара опускался ниже 97 рублей впервые с начала сентября.
Евро показывает сегодня отрицательный результат - опускается на 9 копеек и останавливается на курсе в 103,26 рубля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк отозвал лицензию у Райфайзенбанка.