Несмотря на героизм? Кто ответит за неисправность самолета «Уральских авиалиний»

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Основная версия произошедшего — отказ гидравлики.

Виновными в аварийной посадке Airbus под Новосибирском могут быть признаны инженеры, которые обслуживали самолет на земле. На этом сходится большинство экспертов, опрошенных «Известиями».

Ведь основная версия произошедшего — отказ гидравлики. А это система, которая обязательно проверяется перед вылетом.

У следователей могут возникнуть вопросы и к пилотам. Несмотря на их героизм, возможно, летчики ошиблись в топливных расчетах.

Тем временем, Airbus в пшеничном поле уже превратился в достопримечательность: жители соседних поселков едут снять его на видео или сфотографироваться на фоне лайнера, пока его не увезли. Как только следователи закончат работу, самолет отправят на ремонт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посадивших Airbus в поле под Новосибирском летчиков представят к наградам.