Отказали тормоза? Пикап с туристами на скорости перевернулся в Сочи

Пикап с туристами перевернулся в Сочи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joan Barnett Lee; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Люди, находившиеся в открытом кузове, буквально рассыпались по дороге.

Экстремальная экскурсия в Сочи закончилась для туристов больницей. Они возвращались с так называемого «джиппинга», когда машина не вписалась в поворот, вылетела на обочину и перевернулась.

Люди, находившиеся в открытом кузове пикапа, буквально рассыпались по дороге. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Сейчас полиция выясняет причины аварии. Есть предположение, что у автомобиля отказали тормоза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ловкость и моментальную реакцию жителя Красноярского края обсуждает вся страна. Мужчина сумел увернуться от фуры, летящей на него на полном ходу.

Он шел вдоль трассы по обочине и вовремя заметил, как грузовик занесло. Пешеход в последнюю секунду отскочил в кювет.