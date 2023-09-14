В Москве возбудили дело против «вора в законе», орудовавшего в колониях

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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Мужчина, согласно преступным традициям, занимал высшее положение и оказывал влияние на осужденных с более низким криминальным статусом.

Уголовное дело возбуждено против мужчины, который выступал так называемым «вором в законе» и оказывал влияние на осужденных в колониях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что высшее положение в преступной иерархии он занимал с 1992 года и, согласно традициям преступников, обладал правом принимать решения касаемо «воровских сходок». Свое влияние мужчина оказывал как во время отбывания наказания в колонии с 2015 по 2018 год, так и после освобождения.

Уточняется, что орудовал преступник в колониях Москвы, Московской области и Татарстана.

В настоящее время мужчина находится в федеральном розыске по подозрению об уклонении от административного надзора. А также против него возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По информации 5-tv.ru, речь идет о 50-летнем «воре в законе» Тэко Тбилисском (настоящее имя — Яков Измаилов. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали организаторов нарколаборатории, год скрывавшихся под Екатеринбургом.