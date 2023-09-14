Ольга Бузова показала фото со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

Рита Цветкова 6 0

Ольга Бузова сыграет в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Ольга Бузова показала фото со съемок ремейка «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Ольга Бузова

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По образу звезда «Дома-2» напомнила зрителям жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, которую в свое время сыграла Наталья Крачковская.

Телеведущая Ольга Бузова получила роль в ремейке советского комедийного фильма «Иван Васильевич меняет профессию» легендарного режиссера Леонида Гайдая. В своем Telegram-канале знаменитость показала фото со съемочной площадки — на кадре она сидит перед зеркалом, на лицо ей накладывают пластический грим.

Бузова показала фото со съемок ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию»Бузова показала фото со съемок ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Telegram / Бузова / byzovahouse

На снимке Бузова позирует в ярко-желтой блузке с бантиком по моде прошлых лет, парике с коротко стриженными волосами, ярком макияже (голубые тени для век, выразительная черная подводка). Видимо, на этот раз звезде досталась совсем не роковая роль. Фанаты предполагают, артистка исполнит персонажа Натальи Крачковской — жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну.

«Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма», — подписала фото Бузова.

В ремейке легендарной картины снимаются также Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, Гоша Куценко, Андрей Григорьев-Апполонов, Марина Кравец, Павел Воля, Михаил Галустян, Павел Деревянко и другие. Ранее в эксклюзивном материале 5-tv.ru рассказывал, о чем мечтает Ольга Бузова и на что она готова ради исполнения этой мечты.

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