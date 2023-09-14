Джо Байден: импичментом республиканцы хотят остановить работу правительства

Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson

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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отдал распоряжение начать формальное расследование в отношении президента США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что представители республиканской партии запускают процедуру импичмента против него и ведут соответствующее расследование, потому что добиваются так называемого «шатдауна» (С английского government shutdown. — Прим. ред.). Это вынужденная остановка работы правительственного аппарата из-за несогласованного бюджета. Новый финансовый год в США, к слову, начинается 1 октября. По мнению главы государства, республиканцы давно знали, что будут добиваться его отставки.

«Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства», — заявил Байден на очередном мероприятии, связанном с его предвыборной кампанией, цитату приводит пресс-служба Белого дома.

По словам президента, его постоянно спрашивают об импичменте. Но сам он, вопреки ожиданиям, не слишком переживает из-за ситуации. Американский лидер отметил, что все его мысли занимают проблемы сограждан, а не конфликт с республиканцами. Каждое утро Байден, как говорит сам, не думает о расследовании, а просто берется за «дело, которое надо делать».

Двумя днями ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти публично предупредил американцев, что отдал распоряжение о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдену. Он подозревает лидера страны и его родственников в коррупции и злоупотреблении властью. Предполагает, что благодаря махинациям сына Хантера Байдена президент положил в карман миллионы долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопросы журналистов об импичменте.