Фото: www.globallookpress.com / White House

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Лидер европейского ведомства не вызывает уважения у КНР.

Политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен охарактеризовали «ведущей Европу к катастрофе». Подобное нелестное высказывание в адрес политика разместил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). Причина, по которой дер Ляйен получила такую характеристику, — излишняя зависимость от США. Из-за подобной позиции публицист из Китая даже оскорбительно назвал главу ЕК «американским пуделем».

«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством», — написал он.

Весь этот поток критики вылился на Урсулу фон дер Ляйен из-за заявления политика о «смелой» Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему во Франции Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме.