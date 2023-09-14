Обезоруживающие поправки: в России хотят ужесточить оборот «огнестрела»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Казалось бы, у предложения — одни плюсы. Но не все так просто.

В Госдуму поступило предложение ограничивать оборот оружия, чтобы повысить уровень безопасности в стране. Как стало известно «Известиям», с таким законопроектом обратится лидер фракции СР Сергей Миронов.

Предполагается, что запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны будет распространяться на лиц, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Это объясняется тем, что нужно время для того, чтобы понять реально отношение нового гражданина к стране.

В пример депутат приводит то, что с 2022 года гражданами России могут стать все украинцы, а не только жители новых территорий. И рассмотрение заявки займет всего три месяца.

«Приехав в РФ, многие граждане стран СНГ стремятся как можно скорее получить российское гражданство. В российскую армию они идти служить не хотят, но зато огнестрельное оружие „для самообороны“ покупают исправно», — заметил Миронов.

Но каковы истинные намерения нового гражданина РФ? Как показывают официальные сообщения ФСБ, нередко именно бывшие граждане Украины стоят за диверсиями в России. Похожая потенциально опасная тенденция наблюдается и среди мигрантов из других стран. Также вызывает вопросы и реальная возможность обеспечивать сохранность огнестрельного оружия.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член президиума Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил «Известиям», что в СПЧ готовят аналогичные предложения. В ведомстве уже пообщались с продавцами оружия, которые подтвердили: нередко к ним обращаются бывшие мигранты практически сразу же после получения гражданства РФ.

«Лично мне известно много случаев, когда после получения гражданства РФ мигранты сразу идут покупать оружие для самообороны. Спрашивается, а зачем? В России на них никто не нападает», — пояснил правозащитник.

Кабанов также высказал опасения, что в случае если свободная продажа оружия сохранится, это может привести к росту преступности и группировок.

Поддержал идею и председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. В качестве примера он привел аналогичные законы, которые действуют в большинстве стран.

Но есть и те, кто сдержанно отнесся к инициативе: первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил для начала тщательно изучить статистику преступлений, а также проконсультироваться в вопросе с представителями силовых структур.

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