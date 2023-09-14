Почему на Западе испугались визита Ким Чен Ына в Россию?

Фото: Reuters / KCNA

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Иностранная пресса бурно отреагировала на встречу лидера КНДР и Владимира Путина.

Статьи политический обозревателей и аналитиков, главной темой которых стали переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина сегодня — самые популярные в западных изданиях. Авторы материалов и эксперты почти не сомневаются, что главы двух государств в Москве обсуждали военное сотрудничество.

В США всерьез опасаются партнерства России и Северной Кореи как двух держав с мощным военным потенциалом. По мнению некоторых экспертов, союз больше нужен Ким Чен Ыну, так как дружба с Москвой откроет ему доступ к новым технологиям. Авторы американской газеты The Washington Post сообщают о тревоге в Белом доме и переживаниях союзников Соединенных Штатов в Азии. Аналитики не исключают, что Россия поможет КНДР обновить и усовершенствовать вооружения.

Эксперты из Великобритании, в частности представители информационного агентства Reuters, полагают, что Ким Чен Ына интересуют в первую очередь российские космические технологии. В одной из статей высказывается мнение о желании Северной Кореи впервые вывести на орбиту Земли собственный шпионский спутник. На счету страну две неудачные попытки, но Москва может исправить ситуацию, считают политологи.

Еще одно предположение о цели визита северокорейского лидера в РФ высказали специалисты в материале американской газеты New York Post. Они заявили об интересах России — получить вполне конкретную военную помощь КНДР, которая поможет добиться успеха в спецоперации по защите Донбасса. Эксперты считают, что Ким Чен Ын может поделиться с Путиным огромными запасами снарядов и ракет, которые якобы хранятся в запасниках.

Президент РФ и глава КНДР встретились 13 сентября на космодроме Восточный. После переговоров делегаций лидеры переговорили лично, а потом посетили торжественный обед и побывали на стартовом комплексе «Союз» и в цеху по сборке ракет «Ангара». Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что обсуждали Владимир Путин и Ким Чен Ын во время переговоров. Встреча лидеров продлилась шесть часов.