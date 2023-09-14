Лиза Арзамасова объяснила, почему не переставала работать после рождения сына

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Уже через месяц звезда «Папиных дочек» появилась на сцене. Рисковать карьерой ради материнства она и не планировала.

Актриса Елизавета Арзамасова воспитывает двухлетнего сына Льва от хореографа Ильи Авербуха, играет в театре, снимается в кино — скоро на экраны выйдет продолжение сериала «Папины дочки», которому она отдала почти все свое детство. Несмотря на нагрузки, отказываться от карьеры артистка не собиралась никогда, совмещать работу и материнство ей помогают семья и наемные сотрудники. Об этом звезда рассказала в интервью KP.RU.

Как отметила Арзамасова, ей, как и многим работающим матерям, хотелось бы просто сидеть дома с малышом. Но останавливать свой рост в профессии для актрисы тоже важно, поэтому пришлось искать способ успеть все и сразу. Чтобы соблюсти баланс — и малышу посвятить достаточно времени, и профессию сохранить.

«Можно было бы взять перерыв на несколько лет и заниматься только домом, но в нашей профессии после такого перерыва не всегда возможно возвращение. У меня, конечно же, есть помощники. У сына замечательная, добрая, профессиональная няня, моя мама всегда готова прийти на помощь. Так что мы справляемся. Ну и в любом случае я сократила свою рабочую активность втрое», — сказала артистка.

Лиза Арзамасова вышла на сцену через месяц после родов, приступила к репетициям в театре. Поклонники были поражены — стройная, активная артистка почти не дала себе отдыха и тут же вернулась к работе. И была при этом, как всегда, мила, весела и улыбчива. Но это не значит, что картера важнее материнства. По словам актрисы, появление сына стало главным событием ее жизни, возможность дать жизнь новому человеку она считает чудесным даром, хоть за ним и стоит колоссальная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илья Авербух и Елизавета Арзамасова отпраздновали второй день рождения сына.