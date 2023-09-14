На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Софии

Фото, видео: 5-tv.ru

Трехлетняя девочка страдает от детского церебрального паралича.

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«День добрых дел» на Пятом канале. И сегодня наша помощь нужна маленькой Софии. Трехлетняя девочка мечтает кататься верхом на лошадях, но пока это невозможно — ребенок страдает от детского церебрального паралича. Медики могут помочь малышке, но на это нужна серьезная сумма — один миллион 200 тысяч рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

«Я каталась с папой на лошади — тренажер у нас стоит», — рассказывает София.

Кататься на настоящей лошадке София не может, поэтому пока — вот так. Это ежедневное упражнение дается с трудом, ноги плохо слушаются.

Родители Софии и ее сестры Алисии прошли долгий путь, прежде чем услышали радостную новость от врачей — будет двойня! Беременность проходила легко, но на 32 неделе внезапно начались схватки.

«Когда родилась первая девочка — я услышала небольшие крики. Когда достали Софию, вторую девочку — была полная тишина. Я понимала, что с ребенком что-то не то», — вспоминает Олеся Алексеева, мама Софии.

Обе малышки родились с гипоксией, несколько дней они провели на аппарате ИВЛ. Наконец, девочки набрали вес и готовились к выписке. Но контрольное УЗИ ввело всю семью в ступор.

«Много клеток головного мозга погибло, множественные кисты в голове. Готовьтесь к печальному, что с такими поражениями — дети тяжелые», — со слезами на глазах вспоминает Олеся Алексеева, мама Софии.

С тех пор, как был поставлен точный диагноз — ДЦП — родители делают все, что от них зависит. Городская субсидия позволила расширить жилплощадь. Большую комнату отдали, конечно, девочкам, чтобы было место, где заниматься с Софией. Ей очень хочется научиться ходить самостоятельно. Может быть, тогда и друзья появятся…

Передвигаться без костылей и специальных удерживающих колодок можно будет после операции. Селективная дорсальная ризотомия должна изменить жизнь Софии.

«Поток импульсов бежит по корешкам, по нервам — это провода. Если мы сокращаем количество проводов, по которым бежит импульс, то количество импульсов сокращается и мышцы расслабляются», — рассказывает об операции заведующий отделением нейрохирургии НИИ педиатрии и детской хирургии им Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Идеальный возраст для проведения таких операций — 3-5 лет. Софии в марте будет уже шесть. Нужно торопиться. Сейчас она — идеальный кандидат, говорят хирурги. Дальше будет совсем сложно.

«По мере роста кости удлиняются, напряжение в мышцах увеличивается, и это приводит к развитию контрактур — ограничению подвижности в различных суставах. И по мере роста ребенка она становится все более и более прикована к коляске», — объясняет заведующий отделением нейрохирургии НИИ педиатрии и детской хирургии им Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Сложность в том, что бесплатные квоты на лечение расписаны на годы вперед. Чтобы ускорить процесс, необходимо собрать 1 200 000 рублей. Деньги нужны в том числе и на длительную реабилитацию.

«Мне на спинке будут делать операцию, чтобы ножки расслабились (можно отрезать здесь). Ходить я буду учиться потихоньку. Я пока хожу за ручку», — рассказывает София.

Пока же маленькая София во всем тянется за сестрой — тоже хочет бегать, прыгать и через два года пойти в школу. На интеллектуальных способностях ДЦП никак не отразился, поэтому ничего невозможного нет, если мы с вами поможем найти деньги и оплатить счет за лечение.

«У меня есть мечта научиться ходить. Ходить с сестренкой в один класс и чтобы у меня был праздник, например, день рожденья», — мечтает София.