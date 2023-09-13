Фото: Reuters / LIBYAN RED CRESCENT AJDABIYA

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Жуткая цифра продолжает увеличиваться с каждым часом.

Число жертв ливней и наводнений на севере Ливии превысило восемь тысяч, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на советника парламента страны.

Основной удар стихии пришелся по прибрежному городу Дерна с населением около 125 тысяч человек. Мэр этого города поделился с прессой неутешительными новостями: число жертв наводнения может превысить 20 тысяч человек. Также, по приблизительной оценке, вода разрушила около четверти города.

Пострадали и другие населенные пункты на востоке страны, включая второй по величине город Ливии Бенгази.

Сплошной зоной бедствия северо-восток Ливии стал из-за шторма «Даниэль». Ливийские власти запросили международную помощь. Операция по поиску пропавших продолжается. В стране объявлен трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько тысяч человек числятся пропавшими без вести после наводнения в Ливии.