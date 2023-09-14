Простил ли Костомаров Домнину? Психолог описал отношения фигуристов после измены

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; Личный архив Андрея Сберовского; 5-tv.ru

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Знаменитые спортсмены пять лет назад пережили временный разрыв из-за связи Домниной с актером. Как им удалось все забыть? И удалось ли?

У звезд фигурного катания Оксаны Домниной и Романа Костомарова непростая история любви. Они поженились только на восьмой год отношений, уже став к тому моменту родителями и пережив измену. Спортсмен не спешил жениться на матери своей дочки Анастасии, и та начала встречаться с актером Владимиром Яглычем. Роман продлился недолго, а потом воссоединившиеся фигуристы сыграли свадьбу и родили сына Илью. Как им удалось спасти семью? На этот вопрос 5-tv.ru в эксклюзивном интервью попытался ответить психолог Андрей Зберовский.

Как рассказывали сами спортсмены, никаких тайн в их истории не было. Домнина не вела двойную жизнь, ушла к другому открыто, а Костомаров ее отпустил. К таким последствиям привел кризис в отношениях, рассказывала позже фигуристка. Сегодня эта пара считается примером для многих — в здравии и в болезни, как говорится. Благодаря поддержке Домниной потерявший конечности Костомаров успешно реабилитируется и возвращается к жизни. Выходит, трагедия осталась в прошлом?

Как отмечает Зберовкий, решение сохранить семью люди должны принимать, исходя из понимания самих себя. Некоторые просто не способны простить измену, отношения с другим они воспринимают, как предательство со стороны второй половины. Вне зависимости от контекста. Они настолько задеты, что даже если увидят искреннее желание вернуться, честное раскаяние, не смогут принять партнера обратно. Или примут, но будут жить с травмой, которая рано или поздно разрушит союз.

«Люди, которые допускают возможность своего смягчения, знают свой отходчивый характер, конечно, могут принимать такого партнера назад… Исходя не из какой-то корысти, а исходя из своей любви и именно привязанности к тому человеку, от кого он ушел. Если есть с одной стороны такая особенность характера — способность прощать, а с другой стороны есть желание добиться своим поведением вновь расположения, любви и доверия, тогда получается», — рассуждает психолог.

Зберовский, опираясь на свою практику, подчеркнул, что в трети ситуаций с женскими изменами мужчины выбирают воссоединение. Примерно треть представителей сильного пола способны жить дальше без оглядки и вполне счастливо. С момента примирения Костомарова и Домниной прошло уже пять лет, пара выдержала и другие, еще более тяжкие испытания судьбы и не распалась. По мнению эксперта, история, происходящая на глазах всей страны, говорит сама за себя.

«Я как семейный психолог, конечно, желаю, чтобы это старая обида, старая трагедия поросла мхом и уже никак не мешала счастью этих прекрасных людей, чтобы они были вместе и продолжали радовать нас, россиян», — заключил Зберовский.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роман Костомаров рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой, как поборол страшный недуг и вернулся к активной жизни. Спортсмен с поистине волевым характером каждый день продолжает сражаться с последствиями болезни.