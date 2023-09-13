Расчеты систем ПВО сбили БПЛА в районе села Тулянка Белгородской области
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Фото: Лебедев Артур / ТАСС
Украинский дрон самолетного типа был сбит в небе силами ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил об уничтожении воздушной цели в небе над регионом.
«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель над селом Тулянка», — написал он.
Губернатор добавил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны РФ уточнили, что в районе 21:30 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа. БПЛА был уничтожен.
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