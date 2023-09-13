Человек на путях нарушил движение рейсов в Москву на Курском направлении

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Задержка поездов в некоторых случаях превысила час.

Жители Москвы и Подмосковья столкнулись с настоящим транспортным коллапсом: поезда на Москву на одном из направлений задержались на полчаса, а спустя какое-то время пассажиры на Курском вокзале не могли дождаться своего рейса и больше часа. В сети появились множество видео от пострадавших. Видео из здания вокзала также снял корреспондент «Известий».

Как выяснилось, движения на втором пути перегона Крекшино — Толстопальцево не было целый час. Как уточнили в пресс-службе РЖД, это произошло из-за «травмирования человека». На месте происшествия, по последним данным, ожидают приезд бригады МЧС и скорой помощи.

«В настоящее время движение восстановлено, но из-за скопления составов перед проблемным перегоном, поезда из Апрелевки на 21:30 следуют с опозданием от 30 до 75 минут», — отметили в РЖД.

Задержка поездов повлияла на всю систему движения на Курском направлении, также затруднено движение на участке Минская — Москва Белорусская из-за скопления составов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые правила для пассажиров поездов вступили в силу с 1 сентября.