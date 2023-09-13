В Венгрии поддержали слова Путина об ошибке СССР в 1956 году

Венгрия приветствовала слова Путина о том, что ввод войск в 1956-м — ошибка СССР

Фото: Фотохроника ТАСС / ТАСС

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Заявление российского президента позитивно оценили власти страны.

В Венгрии прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина, который назвал действия Советского Союза, который в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу, являлись ошибочной политикой. Путин также отметил, что в настоящее время на подобные «грабли» наступают страны Запада.

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что подобную позицию РФ можно только поприветствовать.

«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики», — сказал Гуйяш в ходе правительственного брифинга, который транслировал телеканал М1.

Также представитель властей Венгрии напомнил, что такое же заявление делал бывший президент РФ Борис Ельцин, осудив ввод войск в Будапешт в 1956-м.

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