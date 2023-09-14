Ракеты, торговля и «сборище зла»: что обсуждали Владимир Путин и Ким Чен Ын

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Переговоры лидеров заняли шесть часов. И за это время президенты успели обсудить огромнейший спектр вопросов.

Встреча, кадры которой уже облетели весь мир. Владимир Путин провел личные переговоры с Ким Чен Ыном — вторые в истории! На этот раз северокорейскому лидеру показали космодром Восточный, потому что Пхеньян сейчас очень интересуется космической отраслью, чем не просто беспокоит, а по-настоящему бесит западные страны.

Встреча, в общей сложности, продолжалась около шести часов, и проходила в составе делегаций, тет-а-тет, и за обедом. Все расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Легким движением сестра Ким Е Чжон распахивает Ким Чен Ыну дверь бронированного поезда. И он появляется на космодроме Восточный. Первый пункт программы визита держали в секрете. Хотя это, конечно, предсказуемо, учитывая любовь лидера КНДР к ракетам. Официальная встреча перерастает в подробную экскурсию, где северокорейского лидера интересует каждая деталь.

В глазах Ким Чен Ына — неподдельный интерес. Изначально гостя хотели удивить рассказом о системе «Ангара», но в процессе появилась новые идеи.

«Можем предложить ему космонавта корейского запустить?» — спросил Юрий Борисов.

«Легко! Подготовим и запустим!» — ответил ему специалист.

Российский лидер сначала сам осмотрел экспозицию, потом вышел из цеха. И вскоре вернулся в сопровождении Ким Чен Ына.

Владимир Путин и Ким Чен Ын заходят в цех, где собирают ракеты-носители космического комплекса «Ангара». Глав государств сопровождают большие делегации. А еще несколько особо активных корейских журналистов, которых пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось самому убирать из кадра.

Все характеристики Ангары в презентации заранее прописали на корейском. И глава КНДР каждую внимательно прочел. А некоторые и перепроверил.

«Этот вот диаметр, сказали, что восемь метров, да, написано. Это включая и вспомогательный блок?» — спросил переводчик Ким Чен Ына.

«Это все вместе в собранном виде. В таком виде восемь метров — диаметр», — рассказал экскурсовод.

Семейство «Ангара» — будущее космонавтики, ракета-носитель собирается как конструктор. Ступени — универсальные ракетные модули. В них топливо и двигатели. Модули первой степени можно убирать или добавлять. Чем их больше — тем выше грузоподъемность.

Ким Чен Ына параметры явно впечатлили. В книге почетных гостей — после того как Ким Е Чжон подала ему ручку, а помощник подвинул поближе стул — лидер КНДР написал о бессмертной славе России. А потом — опять с сестрой — отправился на официальный обед.

Офисные стулья для делегации и высокие офисные кресла для лидеров. Это официальный обед на космодроме — не в Кремле.

«Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся укрепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», — сказал Путин.

«С товарищем Путиным мы договорились об укреплении стратегического взаимодействия, солидарности в борьбе за гарантии прочного мира. Уверен, что российская армия и народ одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла», — добавил Ким Чен Ын.

С космодрома Восточный товарищ Ким отправится в Комсомольск-на-Амуре, затем во Владивосток. Посетит заводы по производству авиатехники: гражданской и боевой. Ему покажут возможности тихоокеанского флота России. Есть много проектов, которые стоит обсудить.

«Это и транспортное сообщение, это логистика, имеется в виду и железная дорога, и автомобильная дорога, имеется в виду возобновление работы морского порта, где можно сделать очень хороший логистический треугольник. Железная дорога, порт, потом автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом. Мы говорили о развитии сельского хозяйства», –рассказал Путин.

Перед началом двусторонней встречи Ким Чен Ын еще раз обозначил свое отношение к конфликту между Россией и Западом.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности, противясь силам, которые противостоят России», — отметил он.

Кадры начала переговоров тоже распространили. Звука нет, но видно, что лидеры в хорошем расположении духа. Впереди у них еще несколько раундов встреч. Но о части успехов российской промышленности Путин успел рассказать сегодня. На примере своего кортежа.

«Наша машина, Aurus называется. То, что мы начали производить в России», — показал авто северокорейскому коллеге Путин.

Потом еще и покатали. Было заметно, российский представительский автомобиль Aurus нравится Ким Чен Ыну не меньше, чем российские ракеты.