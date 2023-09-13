Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Положение будет действовать в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утвердил список заболеваний, которые запрещают служить в российской армии по контракту. Соответствующая публикация появилась на интернет-портале правовых актов.

В тексте уточняется, что перечень касается периода мобилизации, а также военного положения и военного времени. При наличии недугов из списка признанным ограниченного годным к службе запрещается заключать контракты с ВС РФ.

В перечне значатся такие заболевания как: ВИЧ, гепатит, туберкулез, сахарный диабет, новообразования злокачественного типа, некоторые виды психических расстройств, перенесенный инсульт и его последствия, заболевания сердца, эпилепсия при частоте приступов не менее пяти раз в год, а также другие болезни.

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