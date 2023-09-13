Безопасных доз нет? Раскрыты реальные последствия употребления алкоголя

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Schon

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Увидеть страшную картину позволяет статистика ВОЗ.

От злоупотребления алкоголем каждый год умирает три миллиона человек. Заболеваниями из-за тяги к спиртному страдают более 230 миллионов людей, согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения.

Алкоголь безусловно вредит организму. О том, существует ли безопасная доза горячительных напитков, подискутировали волгоградские ученые и профессора ВолгГМУ, пишет V1.RU.

Чрезмерное употребление спиртного может привести к воспалению печени, это снижает трудоспособность и негативно отражается на ментальном здоровье. А вот как сильно будет воздействовать алкоголь на человека, зависит от многих факторов, в частности, генетических, биологических и средовых.

По мнению специалистов, ацетальдегид, до которого расщепляется в организме этанол, максимально токсичен и безопасных доз спиртного нет. Существует лишь количество, приводящее к меньшим последствиям.

Эксперты рекомендуют гражданам прислушаться к рекомендациям ВОЗ и даже не начинать употреблять алкоголь, если ранее вы его не пробовали. Особенно это правило касается несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, а также людей, страдающих от сердечно-сосудистых и эндокринных болезней.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ряде квасов обнаружили тройное превышение нормы алкоголя.