«Время пробовать»: Театр Наций представит три премьеры иностранных режиссеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Новый сезон стартовал премией Корша, которой награждают не только артистов, но и сотрудников театра, чья значимая работа проходит за кулисами и остается невидимой для зрителей.

Театр Наций открыл новый театральный сезон. Зрителей ожидает целых 13 премьер, из которых три пройдут на Основной сцене, семь — на Малой, и еще оставшиеся три — в Новом Пространстве.

«Как мне кажется, у нас новый этап в жизни Театра Наций. Он, безусловно, связан и со временем, и с новым руководством. Это новые молодые люди со своими креативными идеями, которые иногда меня ввергают в шок, а потом, поразмыслив, я думаю, а почему бы не попробовать. Сейчас, наверное, время пробовать и искать немертвый театр», — эксклюзивно отметил Евгений Миронов в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Первой премьерой на Основной сцене станет спектакль «Борис Годунов» режиссера Петра Шерешевского по одноименной драме Александра Пушкина. Сквозной темой постановки станет проблема вины и мести. Действие будет перенесено в наши дни. Также в мае планируется представить премьеру спектакля «Отцы и дети» режиссера Семена Серзина по одноименному роману Ивана Тургенева и пьесе Брайана Фрила «Отцы и сыновья», а третья в конце июня — постановка с рабочим названием «Музыка из ниоткуда» по произведению Булата Галеева «Советский Фауст».

«Центральной темой следующего сезона Театра Наций станет проблема личности и времени. Время — категория абстрактная, которую не ощутишь без связи с опытом человека. Мы обращаемся к фигурам реальным и вымышленным, масштабно-историческим и самым обычным, представителям российской и зарубежных культур. Благодаря такой тематической рамке возникнут спектакли о природе амбиций и персональной вине, о праве человека на индивидуальный выбор и о способности или неспособности противостоять толпе, о конфликте поколений и причудливом мире чувств», — отметил со сцены Евгений Миронов.

Ближайшей премьерой на Малой сцене станет спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина по сценарию Анны Козловой. Действие происходит во время Первой мировой войны в Ленинградской области. По сюжету главная героиня Анна, супруга офицера, и окружающие ее люди — сосед-доктор, сын-подросток, неожиданно вернувшийся с войны муж, и другие ее близкие люди вместе проводят летние вечера, философствуя, споря о судьбах родины и стараясь не думать о том, что они находятся на историческом переломе своей страны. Первые показы состоятся уже 25 — 27 сентября. Также на Малой сцене будут показаны премьеры спектаклей «Наташа» режиссера Светланы Земляковой по пьесе Марины Крапивиной, «Десять посещений моей возлюбленной» Мурата Абулкатинова по роману Василия Аксенова и «Макбет» Елизаветы Бондарь. Оставшиеся три премьеры поставят иностранные режиссеры. Созданием спектакля «Друзья» по пьесе Кобо Абэ занимается японский режиссер Митои Миура, а постановки «Я не убивала своего мужа» по роману Лю Чжен Юня — китаец Дин Йетенг. Третьей премьерой станет спектакль «Нельзя разбудить притворяющегося спящим», который представит сербский кинорежиссер Синиш Цветич.

«Театр Нации всегда отличался тем, что мы работали с иностранными режиссерами. Конечно, в прошлом году нам было очень тяжело и очень непросто вести переговоры. Но мы смогли посмотреть в другую сторону — на Восток, что лично я никогда не делал. То есть я знал, что в Японии есть режиссеры, а то, что в Китае есть великие режиссеры, я в это не верил. Оказалось, это не так. Мы отправили туда десант наших коллег, которые посетили ряд китайских фестивалей, и оказалось, там выдающиеся режиссеры», — поделился Евгений Миронов.

В Новом Пространстве будут показаны спектакли «Как я стал художником» театральной команды «Эскизы в пространстве», «Молодость» Галины Зальцман по сценарию китайского деятеля искусства Фэн Сяоган и «Мой брат умер» по последнему сценарию Алексея Балабанова.

Театр Наций открыл новый сезон премией Корша, которой награждают не только артистов, но и сотрудников театра, чья значимая работа проходит за кулисами и остается невидимой для зрителей. Сама награда представляет собой красный кирпич, который олицетворяет значимый вклад каждого в создание Театра Наций.

«За этот труд героический наших работников театра, которым не аплодируют на сцене. Они получают потом от нас цветы, но на сцену они не выходят. Мы, конечно, решили возместить это хоть каким-то образом», — объяснил Евгений Миронов.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из знаменитостей присутствовал на открытии 97-го сезона в театре «Ленком Марка Захарова».