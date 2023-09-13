Безобразный шаг: МИД РФ пообещал Молдавии ответные меры после депортации Денисова

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Представитель ведомства обратила внимание на желание Кишинева «зачистить» информационное пространство.

Москва предупредила Кишинев об ответных мерах после выдворения руководителя информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова из республики. Официальный комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой был опубликован на сайте ведомства.

«Антироссийская суть данного безобразного шага очевидна», — указала она.

Дипломат считает, что молдавские власти проводят «зачистку» информационного пространства и таким образом избавляются от неугодных СМИ и несогласных лиц. Она призвала профильные международные органы отреагировать на депортацию Денисова. Российская сторона будет ожидать их оценки действий Кишинева, которые, по словам Захаровой, нарушают свободу слова и права журналистов.

В заключение официальный представить МИД РФ добавила, что Москва, в свою очередь, обязательно предпримет ответные меры.

Виталий Денисов был депортирован из республики с запретом на возвращение в нее сроком на десять лет. Сотрудники миграционной службы посадили его в машину и сопроводили до ближайшего рейса, не позволив собрать личные вещи и забрать домашних питомцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Молдавии в России.