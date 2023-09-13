Временный поверенный в делах Молдавии в РФ покинул МИД без комментариев

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Руководителя «Sputnik Молдова» ранее выдворили из республики.

Временный поверенный в делах Молдавии в России, который был экстренно вызван в МИД РФ, уже покинул здание. Дипломат не дал журналистам ни одного комментария, сел в машину, где его ожидал водитель, и уехал. Об этом сообщил источник 5-tv.ru с места.

Временный поверенный был вызван в здание внешнеполитического ведомства на фоне ситуации с руководителем «Sputnik Молдова» Виталием Денисовым. Его выдворили из республики, не позволив забрать личные вещи или домашних животных. При этом возвращаться в страну ему запретили сроком на десять лет вперед.

Сотрудники миграционной службы посадили Денисова в автомобиль и проводили до ближайшего рейса, в соответствии с постановлением о его депортации.

Виталию Денисову вменяют обвинение во вмешательстве в дела других стран. В молдавской Генеральной инспекции по миграции отметили, что посол РФ в республике Олег Васнецов уже был проинформирован о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли Россия «заморозить» Молдавию из-за долга.