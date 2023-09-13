Жителя Липецкой области подозревают в госизмене: давал деньги ВСУ?

Дело о госизмене возбудили против жителя Липецкой области за финансирование ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

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Мужчине грозит серьезное наказание. Признал ли он вину?

Жителя Липецкой области подозревают в госизмене. В отношении него ФСБ возбудила уголовное дело. Наказание по данной статье предусматривает серьезный тюремный срок.

По версии следствия, подозреваемый переводил деньги украинским террористам через личный банковский счет. Предположительно, средства уходили не только на оружие.

«На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России», — говорилось в заявлении.

В настоящий момент подозреваемый задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ обнаружила в московских ресторанах восемь тонн нелегального краба.